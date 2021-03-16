«الدبيبة» يوقف أي اعتمادات لمجالس المؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية

قرر عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بشكل مؤقت، إيقاف انعقاد اجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة، وكذلك التي تساهم فيها الدولة إلى حين إشعار آخر، واعتبار المحاضر والقرارات الصادرة من تاريخ منح الثقة للحكومة ملغاة وكأنها لم تكن.

وحمل منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رقم (3) لسنة 2021 م، بشأن إيقاف “مؤقت” لاجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة.

وخاطب رئيس الحكومة، رؤساء أمناء المؤسسات والصناديق الاستثمارية ورؤساء الجمعيات العمومية للشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة، التزاما بالمسؤوليات الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية، والتي من بينها النهوض بالشركات العامة وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها، بحسب الخطاب الصادر.

وأوضح أن القرار جاء حرصا على استقرار وانتظام سير العمل بالشركات العامة وكذلك التي تساهم فيها الدولة مما يستوجب وضع جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية في ظل ظروف المرحلة الراهنة.

وتابع الخطاب:” بناء على ذلك يحظر على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام المنشور”.