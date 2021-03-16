تقرير خبراء الأمم المتحدة: فتحي باشاغا خالف قرارات مجلس الأمن واشترى أسلحة تركية بـ409.4 مليون يورو

كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا قد يكون قد قدم أموالاً من ميزانية وزارته لتوريد أسلحة تركية، وهو ما يمثل انتهاكاً للفقرة 9 من القرار 1970 الصادر عام 2011 عن مجلس الأمن، والخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ذكر تقرير فريق الخبراء التابعين للأمم المتحدة، والذي حصلت عليه “الساعة 24” اليوم الثلاثاء، أنها عثرت على صوراً في وسائل التواصل الاجتماعي لثلاث رسائل داخلية من حكومة الوفاق تشير إلى تحويل أموال إلى تركيا لشراء حاجيات محددة لوزارة الداخلية، وأنه بما أن مجموعة SSTEK التركية للأسلحة هي الجهة المتلقية للأموال، فإنه من شبه المؤكد أن المدفوعات كانت مقابل عتاد عسكري تم توريده.

تضمن التقرير جدولاً في صفحة 28، يشير إلى وثائق تأذن بتحويل أموال من حكومة الوفاق إلى شركة أسلحة تركية، في 2 يونيو 2019 من فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بطلب تحويل 70.4 مليون يورو إلى شركة الأسلحة التركية، ووثيقة أخرى في 17 يوليو 2019 من مراقب وزارة الداخلية محمد ميلاد حديد بطلب من وزير داخلية الوفاق بتحويل 169.9 مليون يورو إلى الشركة التركية، إلى جانب 169 مليون يورو إلى شركة الأسلحة التركية في 3 نوفمبر 2019 بطلب من فتحي باشاغا إلى الصديق الكبير.