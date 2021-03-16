الجزائر ومالي تدعوان إلى إنجاح الانتخابات في ليبيا

دعت الجزائر ومالي، الليبيين إلى «رص الصفوف» لإنجاح إجراء الانتخابات بنهاية العام الجاري، مشيدين بـ«وقف القتال وتنصيب حكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة مجلس نواب الشعب».

وفي ختام زيارة رئيس السلطة الانتقالية في مالي باه أنداو، إلى الجزائر، والتي دامت ثلاثة أيام، أعرب رئيسا البلدين على تفاؤلهما بالتطورات الجارية في ليبيا لاسيما بعد وقف الاقتتال وتنصيب سلطة جديدة.

ودعا الطرفان، الليبيين إلى «رص الصفوف» لإنجاح استحقاقات نهاية السنة، مشددين على ضرورة «وضع حد لكل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، من أجل السماح للشعب الليبي بأن يقرر مصيره بكل حرية بهدف الحفاظ على الوحدة والاستقلال وسيادة البلد».

والرئيس الانتقالي المالي الجديد الذي تولى عدة وظائف في بلاده، من أبرزها وزارة الدفاع سنتي 2014 و2015، في عهد الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، اختاره المجلس العسكري في 21 سبتمبر 2020 ليقود البلاد موقتا مدعوما بحركة الخامس يونيو، وقوى المجتمع المدني في مالي، في أعقاب الإطاحة بكيتا.

وتشكو بلدان الساحل الإفريقي المجاورة من انعكاسات الصراع الليبي المتواصل، خلال عقد من الزمن على أمنها القومي، وهو ما أكده الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي محمد صالح النظيف، الذي قال في سبتمبر الماضي، إن تجاهل حلف الأطلسي لنداءات الأفارقة بعدم التدخل العسكري في ليبيا، تسبب في تسريب نحو 60 مليون سلاح صغير إلى بلدان الساحل المجاورة.

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