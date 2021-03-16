تقرير أممي يؤكد عرض رشى في ملتقى الحوار السياسي

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أكد التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المقدم إلى مجلس الأمن الدولي عرض رشى على 3 مشاركين في ملتقى الحوار السياسي من أجل التصويت لمرشـح لرئـاسة الحكومة .

التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء، ذكر أنه ثبت لدى اللجنة أن ما لا يقل عن 3 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي عرضت عليهم رشى خلال الجولة الأولى التي عقدت في أوائل نوفمبر الماضي، من أجل التصويت لمرشح معين لمنصب رئيس الوزراء.

وأضاف التقرير “كان المشاركون المعنيون بهذه المحاولات حاسمين في رفضهم الرشى ، مشيرا إلى أن مكتب النائب العام في طرابلس تلقى شكاوى من أعضاء الملتقى ومنظمات المجتمع المدني بشأن تلك المسألة.

ولم يفصح التقرير عن تفاصيل وقائع الرشاوى واكتفى بإرفاقها في ملحق سري إلى أعضاء مجلس الأمن.