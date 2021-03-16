تقرير خبراء الأمم المتحدة: تركيا أقامت جسراً جوياً في غرب ليبيا لنقل الأسلحة لـ«الوفاق» عبر رحلات غير مجدولة

كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، أن تركيا أقامت جسراً جوياً لنقل الأسلحة والعتاد العسكري إلى قوات حكومة الوفاق طوال عام 2020، وقال إن عمليات نقل الأسلحة كان على أشده في الفترة المذكورة، وأن جميع الرحلات التي استخدمت في نقل الأسلحة غير مجدولة أو رحلات مستأجرة تحاول إخفاء مسارها من خلال عدم البث على أجهزة الإرسال والاستقبال لنظام الإذاعة الخاص بالاستطلاع.

ولاحظ فريق الخبراء أن لشركات الطيران ومشغلي الطائرات ومستأجريها ووكلائها القدرة على التعامل مع التحقيقات ذات الصلة بالجزاءات ومع تدابير الجزاءات بحيث تضمن الاستمرارية فيما تقوم به من أعمال، وتلك الجهات على قدر كبير من االمرونة وبمقدورها أن تتصرف قبل أن يتمكن المجتمع الدولي من القيام بأي شيء، وهي قادرة على القيام بما يلزم لإخفاء أنشطتها، ونقل مكان تسجيل الطائرات وتغيير مشغلي الطائرات، فمتى أحست شركة من الشركات العاملة في النقل الجوي أنها موضوع تحقيق متمحص من فريق الخبراء أنشأت شركة جديدة في ولاية قضائية جديدة وأعادت استئجار نفس الطائرة من المالك.