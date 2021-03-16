دلالات زيارة “قيس سعيّد” الأولى إلى ليبيا

رأى الباحث في الشأن الليبي باسل ترجمان، أن أمام السلطة الجديدة في ليبيا والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، تحديات كبيرة كونها مضبوطة بوقت محدد وقصير.

واعتبر ترجمان في حديث لبرنامج LIVE عبر 218 NEWS أن ليبيا أمام مرحلة مفصلية من حيث القدرة على تجاوز الأزمات التي حدثت في السابق.

وأشار الباحث في الشأن الليبي، إلى أن أكبر القضايا الآن هي إيجاد حلول للمرتزقة وإخراجهم من ليبيا معتبرا بقاءهم على الأراضي الليبية سيكون العنوان الأول لتعثر الحكومة الجديدة.

واعتبر ترجمان زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ليبيا والمقررة الأربعاء بأنها رسالة محبة وأخوة وامتداد لعمق تاريخي بين شعبين يجمعهما تاريخ يمتد لآلاف السنين.

وأوضح الترجمان، أن هناك رؤية جديدة للرئيس سعيد كون بلاده لم تتدخل في الشأن الليبي، مشيرا إلى تونس وقفت مع أشقائها في ليبيا وليست معنية بالثروات الليبية وليست معنية بأن يكون لديها حصص فيها.

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