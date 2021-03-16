دعوة أممية – مغربية للمجتمع الدولي لدعم المرحلة الجديدة الحاسمة في ليبيا

دعت كل من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمغرب، المجتمع الدولي، لدعم المرحلة الجديدة الحاسمة في أعقاب تسليم السلطة إلى حكومة الوحدة الوطنية.

يأتي ذلك خلال مباحثات هاتفية بين وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بحثا خلالها سبل التعاون بين الجانبين.

ووفق وزارة الخارجية المغربية، في بيان لها الثلاثاء فقد جدد بوريطة، التأكيد على «دعم الرباط لمهام المسؤول الأممي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، مشددا على جاهزية المغرب لمواكبة جهودهما الرامية إلى ضمان استقرار ليبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن المسؤولين عبرا عن رفضها أي تدخل خارجي في ليبيا، داعين إلى احترام السيادة والوحدة الوطنيتين لليبيا.

وأشاد الطرفان بالدينامية الجديدة التي يشهدها الملف الليبي، وتتجلى في تعيين حكومة ليبية موقتة جديدة مدعومة من طرف البرلمان الليبي.

وأبرز الطرفان «ضرورة دعم المجتمع الدولي، لاسيما منظمة الأمم المتحدة، للمرحلة الجديدة الحاسمة التي دخلتها ليبيا من أجل وضع حد لنزاع طال أمده، وهو ما سيكون له وقع إيجابي على الوضعية الأمنية في منطقة الساحل وما وراءها».

واستغل كوبيش المناسبة للإشادة بجهود المغرب لصالح ليبيا مستقرة تنعم بالسلام، لاسيما للحوار الليبي التي انعقدت جلساته في بوزنيقة وطنجة، والذي ساهم في التوصل إلى اتفاق حول آليات التعيين في المناصب السيادية بليبيا.

وللإشارة فقد اتفق ممثلز مجلسي النواب والأعلى للدولة، في آخر اجتماع لهما في المغرب الشهر قبل الماضي على تشكيل فرق عمل مصغرة، تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي عدد من المناصب السيادية، منها محافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية و ديوان المحاسبة و المفوضية العليا للانتخابات.

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