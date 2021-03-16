تقرير خبراء الأمم المتحدة: شركة تركية تولت توريد 5 آلاف مقاتل سوري إلى «الوفاق» مقابل أموال

كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، أن هناك تقارير موثوقة تفيد أن شركة صادرات للاستشارات الدفاعية الدولية وهي شركة تركية قدمت التدريب العسكري لقوات حكومة الوفاق وللمقاتلين السوريين وأن هذه الشركة مسئولة عن الإشراف على المقاتلين السوريين الموالين لحكومة الوفاق والذي يقدر عددهم بـ5 آلاف مقاتل وعن دفع الأموال لهم.

أضاف التقرير الذي حصلت عليه “الساعة 24” في 555 صفحة أمس الثلاثاء: “على الرغم من أن الشركة التركية أنكرت القيام بأي أنشطة من الأنشطة التي تقوم بها الشركات العسكرية الخاصة في ليبيا، فإن الفريق استند إلى دور شركة صادرات في تدريب المقاتلين السوريين بالجمهورية العربية السورية، وهو ما يعد انتهاكاً للفقرة 9 من القرار 1970 لسنة 2011 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويرى أن تقديم التدريب العسكري انتهاك للقرار لا غبار عليه.