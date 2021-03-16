تقرير خبراء الأمم المتحدة: مجمع الزاوية النفطي تحت سيطرة جماعة مسلحة مُهربة للوقود بقيادة «كشلاف»

كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، أن كتيبة النصر بقيادة المدعو محمد الأمين العربي كشلاف، تبسط سيطرتها على مجمع الزاوية النفطي، وكان عبد الرحمن الميلاد هو الرئيس الفعلي لمفرزة خفر السواحل في المجمع النفطي إلى وقت اعتقاله.

أضاف التقرير الصادر أمس الخميس، وحصلت “الساعة 24” على نسخة منه، أنه قد ظهرت عصابات تهريب صغيرة خلال النصف اثاني من عام 2020، مما زاد من حدة التوترات مع الجماعة القائمة، وبذلت شبكى الزاوية جهوداً كبيرة للحفاظ على الوضع القائم في المدينة وهي تحتفظ بدورها المركزي والبارز في تهريب عمليات التصدير غير المشروعة عن طريق البحر.