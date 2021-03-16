تقرير خبراء الأمم المتحدة: الجيش الوطني فكك خلايا إرهابية وساهم في خفض عمليات داعش والقاعدة

أقر التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، بدور الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب، وتحديداً بعد يومين من عملية عسكرية نفذها الجيش في أوباري، ولا قت احتجاج عدد من الموالين لـ”الوفاق”، وقد أسفرت عن اعتقال قيادي كبير في داعش.

وكشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، أن للجيش الوطني الليبي دوراً كبيراً في خفض الهجمات الإرهابية في ليبيا بتفكيكه خلايا إراهابية تابعة لتنظيم داعش، وقال: “قامت قوات حفتر بتفكيك خلايا إرهابية واعتقال أفراد بارزين من بينهم أبو عبد الله الليبي، زعيم تنظيم الدولة لإسلامية في العراق والشام بليبيا، وحسن الواشي، زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وقد ساهمت الاعتقالات في تراجع عدد الهجمات الإرهابية في الربع الثالث من العام 2020.

أضاف التقرير: “لا يزال التهديد الذي يشكله داعش متوسط الخطورة، ويعزي ذلك في جانب منه إلى اعتقال قادة التنظيم، ويوجد أعضاء التنظيم أساساً في مدن الصحراء الجنوبية في تراغن وأوباري وغدوة، فهم يعبرون الحدود الجنوبية لليبيا مع تشاد والسودان والنيجر ضمن مجموعات صغيرة، وتمول أنشطتهم أساساً من عمليات تهريب النفط والمخدرات ولا تزال الجماعة تحتفظ بخلايا نائمة في صبراتة وطرابلس، ولا تزال بني وليج ملاذاً آمناً لجميع الجماعات الإرهابية”.