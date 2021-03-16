فريق الخبراء الأمميين: مسئول يعمل تحت إمرة «باشاغا» مارس جرائم خطف وتعذيب واغتصاب بحق المهاجرين

كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، عن وقوع انتهاكات تمارسها دوائر رسمية وأمنية موالية لـ”حكومة الوفاق” بحق المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز، وقالت إن فريق الخبراء تابع تحقيقاته بشأن مركز النصر للاحتجاز في الزاوية وخلص إلى أن المدير الفعلي للمركز أسامة الكوني إبراهيم، ارتكب عدة انتهاكات لقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد تكلم الضايا عن أعمال اختطاف طلباً للفدية، وأعمال تعذيب، وعنف جنسي وجنساني، وعمل قسري وقتل، ولا يزال المركزي يعمل رغم صدور عدة بيانات تعلن إغلاقه.

أضاف التقرير النهائي لفريق الخبراء: “أقر وزير الداخلية فتحي باشاغا بالتحديات التي يفرضها الوضع في مراكز الاحتجاز وربط وجودها أيضاً بضغوط بعض البلدان الأوروبية من أجل منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط، وشدد على التحديات الي تصادف في إدارة الحدود وعلى ضرورة كففالة وصول المعونة الإنسانية إلى المهاجرين.. وأشار التقرير إلى أن المئات في مراكز الاحتجاز مصيرهم غير معروف، بسبب الاكتظاظ”.

أضاف التقرير الصادر أمس الخميس، وحصلت “الساعة 24” على نسخة منه، أنه قد ظهرت عصابات تهريب صغيرة خلال النصف اثاني من عام 2020، مما زاد من حدة التوترات مع الجماعة القائمة، وبذلت شبكى الزاوية جهوداً كبيرة للحفاظ على الوضع القائم في مدينة الزاوية وهي تحتفظ بدورها المركزي والبارز في تهريب عمليات التصدير غير المشروعة عن طريق البحر.