المنفي والدبيبة يتسلمان السلطة بشكل رسمي للبدء في إدارة شؤون البلاد

طرابلس 17 مارس 2021 (وال)- تسلم رئيسا المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء، السلطة بشكل رسمي للبدء في إدارة شؤون البلاد.

وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية فايز السراج – خلال مراسم تسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية – إنه يسلم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية ترسيخًا لمبدأ التداول السلمي لها.

وبدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة “عازمون على الإصلاحات في المرحلة المقبلة، وسنُحاول إكمال ما بدأه المجلس الرئاسي بما فيه صالح الليبيين”.

يُشار إلى أن السلطة التنفيذية الليبية الجديدة؛ استلمت مهامها بشكل رسمي بعد أداء كل من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، اليمين الدستوري أمام المحكمة العليا، وأداء حكومة الوحدة لليمين الدستوري أمام مجلس النواب. (وال- طرابلس) ر ت

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