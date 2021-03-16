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عبدالباسط غويلة: رحل السراج بصحيفته السوداء بعد أن تواطأ مع «حفتر» ليسلم له طرابلس

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبدالباسط غويلة، عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء بقيادة المفتي المعزول الصادق الغرياني الداعم للجماعات الإرهابية، إن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، غادر بعدما قضى ست سنوات في الحكم، وقد سود صحيفته، وملأها ظلما وتخاذلا وخرج محملا بأوزار شهدائنا في بنغازي ودرنة وأطفال قنفودة ونسائها وشبابها”.

وتابع غويلة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن السراج لم يناصرهم، ولم يقدم لهم أي شيء لنجدتهم، بل تواطأ مع “حفتر” ليسلم له طرابلس، ولولا فضل الله تعالى ونصره، و تداعي “رجالات فبراير” الصادقين يوم 4/4 لكانت طرابلس أثرا بعد عين”.

واستطرد:” أقول لمن يريدون أن يزوروا التاريخ ويجعلوا من حكومة السراج حكومة راشدة، حكومة جاءت بالنصر لليبيين، أقول إن هذا كذب والله وتزوير وبهتان وإفك، وستسألون عن هذه الشهادة أمام الله يوم القيامة، وبشهادتكم هذه لعلكم تكتبون عند الله من المشاركين في قتل المسلمين في ربوع ليبيا عندما كان السراج رئيسا للحكومة”.

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السوداء تواطئ حفتر رحل السراج سلم صحيفة طرابلس عبدالباسط غويلة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هذه فصيلتكم سبحان الله ـ الغدر ـالمرض الجهل ـ السحر الشعوذة الخيانة ـ االجحود بالنعمة ـ حتى الله ارسل عليكم الجراد والريح والأوبئة والأمراض ـ
    تو مش مصر دمرتكم بالطيران المصري وباعتيلكم دواعش وقطريين ومرتزقة من كل حد وصوب ـ وسرقوا غنمكم وابلكم ومهربيينهم لمصر وانتم حالين فمكم..؟!!! لين جوكم الناتو ..؟!! وتوا الأوروب مقعمزين مع صغاركم وعيالكم ـ منظمات الأغاثة والسلام ..!!
    ليش تتكلم عالراجل بالعاطل والباطل والكذب ..؟ لا حول ولاقوة إلا بالله

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  • السحر في درنة

    حتى موسيقتكم التصويرية تدل السحر والكفر والجهل والعنصرية ..ماعمره صارت في قناة أعلام ليبي محترم

    youtube.com/watch?v=12BVdx5RViI

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