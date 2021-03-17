وزير الصحة: هدفنا الأسمى رفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي ضرورة الالتزام والتعاون بين جميع الإدارات في الوزارة من أجل أداء مهامها على أكمل وجه، وذلك لتخطي جميع المشاكل والعقبات المتراكمة التي تواجه القطاع.

وفي أولى الخطوات العاجلة، عقد الزناتي اجتماعه الأول، بديوان وزارة الصحة، عقب إتمام مراسم التسليم والتسلم، وذلك لمناقشة بعض الأمور العالقة بديوان وزارة الصحة والمتعثرة والعاجلة والتي من أهمها اعتماد الهيكل التنظيمي لديوان وزارة الصحة، واعتماد الملاك الوظيفي، كما تطرق إلى مناقشة خطة عمل الإدارات للعام 2021م.

وقال الزناتي خلال الاجتماع إن هدفنا الأسمى هو رفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي، وتقديم مستوى خدمات صحية تلائم وتليق بتطلعات المواطن الليبي.