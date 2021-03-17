بلقاسم دبرز: تسليم السلطة شهادة ميلاد الدولة المدنية

قال بلقاسم دبرز، عضو مجلس الدولة، إن القادم أفضل وسيكون واعدا بعد تسلم السلطة الجديدة مهام عملها.

وأضاف بلقاسم دبرز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” شهادة ميلاد- الدولة المدنية، ودولة القانون، والمؤسسات والتبادل السلمى للسلطة ولاحقا الدستور- كتبت وسجلت وأصبحت واقعا معاشا كطفل وليد يحبو رويدا رويدا”.

واختتم:” الأمانى والأحلام تتحقق، حفظ الله ليبيا وأهلها”.

وتسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس.

وكان في استقبالهما، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، وأعضاء المجلس.