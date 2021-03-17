ليبيا الان

بلقاسم دبرز: تسليم السلطة شهادة ميلاد الدولة المدنية

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال بلقاسم دبرز، عضو مجلس الدولة، إن القادم أفضل وسيكون واعدا بعد تسلم السلطة الجديدة مهام عملها.

وأضاف بلقاسم دبرز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” شهادة ميلاد- الدولة المدنية، ودولة القانون، والمؤسسات والتبادل السلمى للسلطة ولاحقا الدستور- كتبت وسجلت وأصبحت واقعا معاشا كطفل وليد يحبو رويدا رويدا”.

واختتم:” الأمانى والأحلام تتحقق، حفظ الله ليبيا وأهلها”.

وتسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس.

وكان في استقبالهما، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، وأعضاء المجلس.

الوسوم

الدولة المدنية السلطة بلقاسم دبرز تسليم شهادة ميلاد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الجراد في مصر والسعودية ـ سبحان الله ـ بعد مجزرة حرق عمال أثيوبين بعد الانتهاء من عملهم في
    جنوب اليمن –
    youtube.com/watch?v=xT3BSvOHGyw
    .youtube.com/watch?v=zpqmbjcDyOA

    رد