“مجلس الدولة”: المشري يبحث مع السفير التركي المستجدات الليبية

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، بالسفير التركي الجديد لدى ليبيا “كنعان يلماز” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المجلس في بيان له طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء استهل بترحيب المشري بالسفير التركي الجديد لدى ليبيا، معربا عن أمله في أن تشهد العلاقات الليبية التركية، مزيدا من التطوّر والنّماء بما يخدم المصالح المشتَركة للشعبين الشقيقين.

وتمحور اللقاء حول المستجدات الأخيرة التي تشهدها البلاد وخصوصا المتعلقة بالأوضاع السياسية وما تخمض عنه لقاء جنيف.

من جهته أعرب السفير التركي عن ارتياحه لنيل الحكومة الليبية الجديدة الثقةَ التي بدورها، ستجسّم السيرَ على درب الاستقرار السياسي.