السلطة الجديدة تستعد لاستقبال الرئيس التونسي

تستعد حكومة الوحدة الوطنية، بعد استلامها السلطة، لاستقبال رئيس التونسي قيس سعيد، في أول زيارة رسمية له إلى ليبيا ولمسؤول تونسي منذ عام 2012 م، حسبما أفادت وكالة “وال”.

ونصبت إداراة الاحتفالات والزينة أعلام ليبيا وتونس، استعدادا لزيارة الرئيس التونسي إلى العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء.

وتسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس.

وكان في استقبالهما، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، وأعضاء المجلس.