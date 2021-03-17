وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية يُناقش آلية العمل بديوان الوزارة

طرابلس 17 مارس 2021 (وال)- عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الأستاذ محمد الحويج، اجتماعًا ضم وكيل الوزارة رجب خليل، والسادة مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، وذلك للاطلاع على سيّر العمل بالوزارة ووضع آلية عمل مناسبة.

هذا وناقش الوزير خلال الاجتماع؛ المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ مهامها، وسُبل تذليلها والعمل على وضع خطة عمل وآلية ذات فاعلية وفق جدول زمني محدد.

وشدّد السيد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تحديد الأولويات، والتركيز على دعم الإدارات والمكاتب للاضطلاع بمهامها، وتحقيق نتائج تلامس الحياة اليومية للمواطن، وإن الوزارة ستعمل على وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ؛ فيما يخص توفر السلع بالسوق المحلي، والسيطرة على الأسعار بحلول شهر رمضان المبارك وذلك بالتعاون مع جهات ذات الاختصاص.

وأكد الوزير أن الوزارة ستتجه نحو تبني نظام؛ يمكنها من تقليل المركزية ودعم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، لما له من دور كبير في تنمية الموارد البشرية، ودعم الاقتصاد والصناعة المحلية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل مع كل الوزارات والقطاعات بالدولة، ويجب أن تؤدي دورها المناط بها في كافة المجالات؛ من خلال رؤية واضحة تنظم علاقتها بكل القطاعات وتحمل مسؤولياتها نحو الوطن والمواطن. (وال- طرابلس) ر ت

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