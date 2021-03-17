الرئيس التونسي يغادر نحو العاصمة طرابلس في زيارة رسمية إلى ليبيا

غادر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد صباح اليوم الأربعاء أرض الوطن في اتجاه ليبيا ليؤدي زيارة رسمية.

ولدى حلوله بمطار تونس قرطاج الدولي استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، رئيس الحكومة هشام مشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم إلى جانب القائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.

ويرافق رئيس الدولة خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى.

وسيجري رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة محادثات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، يعقبها مؤتمر صحفي.