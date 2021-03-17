في أول زيارة له منذ 2012 .. الرئيس التونسي يصل إلى طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل قبل قليل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الرئيس التونسي قيس سعيد في مطار معيتيقة الدولي .

ومن المتوقع أن سعيد سيجري خلال هذه الزيارة محادثات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يعقبها مؤتمر صحفي”.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، مغادر رئيس الجمهورية، صباح اليوم الأربعاء 17 مارس، تونس في اتجاه ليبيا ليؤدي زيارة رسمية له منذ 2012 .

وأوضح حساب رئاسة الجمهورية التونسية، على فيسبوك، في بيان لها، أنه كان في توديع رئيس الدولة بالمطار، رئيس الحكومة هشام مشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم إلى جانب القائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي”، لافتًا إلى أنه “يرافق رئيس تونس خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى”.