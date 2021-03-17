«القويري» لـ «المنقوش»:  احذري من ذئاب وزارة الخارجية وثعالبها وضباعها

علق عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، على تولى نجلاء المنقوش، منصب وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية.

وقال “القويري”، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “الخارجية الليبية يجب أن تمثل الشعب الليبي وكرامته وسيادته وهويته الثقافية والحضارية وليس شخص الوزير”.

وأضاف؛ “ارفعي رأسك عاليا يا نجلاء المنقوش فأنتي ابنة ليبيا التاريخ، ولا تحني رأسك إلا للشعب الليبي فقط”.

وواصل حديثه قائلًا: “واحذري من ذئاب الوزارة وثعالبها وضباعها ولا تركني إلى الذين ظلموا الشعب فتمسك النار”.