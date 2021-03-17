بسبب كورونا .. تحذير من انهيار الخدمات الصحية في الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24 – صحة

طالبت اللجنة التنفيذية الطبية في الجبل الأخضر اللجنة العليا لمكافحة كورونا ورؤساء المجالس التسييرية لبلديات الجبل الأخضر باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة الخاصة بالتصدي لانتشار فيروس كورونا والتي تشمل إغلاق فعاليات اقتصادية وتجارية ، محذرةً من انهيار الخدمات الصحية نظرا لسوء الوضع الوبائي.

اللجنة قالت في بيان نشرته اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إن مطالبتها جاءت لعدم تلقي أي رد أو تصريح من قبل اللجنة الاستشارية الطبية العليا على الرغم من أن الوضع الوبائي الحالي بمنطقة الجبل الأخضر يسجل انتشارا متزايدا ومتسارعا للحالات في ظل غياب الوعي والالتزام لدى المواطن مضيفةً أن هناك ضعف بالإمكانات لدى الكوادر الطبية سواء من مواد الكشف والاختبار أو الحماية الشخصية الأمر الذي بات ينذر بكارثة صحية قد لا تحمد عقباها، وفق تعبير اليبان.

وأكد البيان امتلاء كافة الأسرة بمستشفى العزل السريري بالمنصورة وعدم توفر طواقم طبية للعمل على هذه الحالات في ظل غياب تام للمستشفيات والمراكز الصحية الممتدة على اتساع الرقعة الجغرافية لمنطقة الجبل الأخضر وامتناعهم عن العمل بمركز العزل السريري الأمر الذي قد يتسبب في انهيار الخدمة الصحية بمركز العزل السريري.

ودعت اللجنة إلى إغلاق تام لجميع صالات المناسبات وتشاركيات تأجير خيم المناسبات ومنعها بشكل نهائي وإيقاف تعبئة الوقود إلا عن طريق المشغلين وإغلاق تام لجميع المقاهي والصالات الرياضية والساحات الشعبية وإغلاق جميع المطاعم والسماح لهم بخدمات توصيل الوجبات فقط وإغلاق تام لجميع الأسواق الشعبية وساحات أسواق السيارات وتخفيض معدل العمل بالجهات والمصالح الحكومية إلى (20 %) من المعدل الفعلي مع الالتزام بالعمل في الأمور الطارئة والمستعجلة فقط.

وأشار البيان إلى ضرورة إلزام جميع العاملين في المصالح الحكومية بارتداء الكمامات الواقية وإلزام المصارف بالعمل أثناء فترة صرف المرتبات على مدار (12) ساعة يوميا مع تفعيل الحد الأعلى للصرافين وعدم تخصيص أيام محدودة للصرف للحد من وإلزام إدارات الخدمات التعليمية بالتقييد بإجراء الامتحانات النهائية للفصل الأول مع إيقاف التدريس وإلزام الطلبة والمعلمين بارتداء الكمامات الواقية أتناء فترة أداء الامتحانات على آن توقف الدراسة بعد انتهاء الامتحانات حتى إشعار أخر وإيقاف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا.

ولفت البيان إلى أهمية إلزام جميع المستشفيات وإدارات الخدمات الصحية والمراكز ببلديات الجبل الأخضر بتوفير فرق طبية للعمل بمركز العزل السريري بشكل عاجل جدا والإسراع في صيانة مولد الأكسجين بمركز العزل السريري ومتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف الشركة العربية بتوريد مولد جديد لمركز العزل السريري ووضع خطة مبدئية للتجهيز لتطبيق الإغلاق التام وتفعيل دور الوسائل الإعلامية المختلفة بالتأكيد على نشر الوعي بضرورة ارتداء الكمامات الواقية وعدم الخروج إلا للضرورة والابتعاد عن أماكن التجمعات.