برلماني أوروبي: يجب تنفيذ إصلاح شامل في قطاع الأمن الليبي عبر تفكيك الميليشيات 

هنأ رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية، أندريا كوزولينو، حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بمناسبة أداءها اليمين وفوزها بثقة مجلس النواب الليبي.

وقال «كوزولينو»، في بيان، نقلته وكالة نوفا الإيطالية، إن “تشكيل الحكومة الليبية الجديدة يمثل علامة فارقة مهمة طال انتظارها في العملية السياسية نحو ليبيا موحدة وسلمية وديمقراطية”.

وأكد على ضرورة “بذل كل الجهود من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار و سحب المقاتلين الأجانب، فضلاً عن تنفيذ إصلاح شامل في قطاع الأمن عبر تفكيك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني”.

وأكمل «كوزولينو» “أضم صوتي إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في الإعراب عن تقديري للجهود التي اتفقت عليها الأطراف الليبية و تجاهل بعض مطالبهم الخاصة حرصاً على روح الوحدة والمصالحة الوطنية”.

وأوضح أنه واثق من أن “نظرائه الليبيين في مجلس النواب سيواصلون العمل بشكل بناء جداً وحشد قواهم مع حكومة الوحدة الوطنية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بهدف القيام بكل الاستعدادات الضرورية لإجراء الانتخابات”.