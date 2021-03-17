أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي مع رياح نشطة نسبيا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن تلك الموجة ستشمل بعض مناطق غرب البلاد غدا.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس غائم جزئيا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خصوصا غدا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، تتحول يوم الجمعة إلى شرقية، نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

سقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم وغدا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط احيانا على أقصى الجنوب، قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و30 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا