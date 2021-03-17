الدبيبة يطالب صنع الله بتحويل الإيرادات النفطية المحجوبة إلى المركزي

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، تحويل الإيرادات النفطية المحجوبة لدى المصرف الليبي الخارجي إلى حسابات وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي.

كما طالب الدبيبة -في بيان أصدره- من صنع الله، بالاستمرار في عمليات التحويل وفقا للآليات المتبعة لذلك، وموافاة حكومة الوحدة بنسخة من الإجراءات المتخذة، وذلك في إطار عمل حكومة الوحدة الوطنية على إعداد مشروع الميزانية العامة للعام المالي 2021.