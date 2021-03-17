«قريفة»: على الحكومة و«الرئاسي» اتخاذ موقف حازم ضد قنوات تأجيج الرأي العام

طالب موسى قريفة، الكاتب والسياسي السابق والأستاذ الجامعي، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد قنوات تأجيج الرأي العام.

وقال قريفة في منشور له، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “السيد رئيس المجلس الرئاسي. السيد رئيس الحكومة. هل من موقف وإجراء حازم؟”.

وأضاف “قنوات وخطاب مرحلة الاستقطاب الحاد والاحتراب، وتأجيج الرأي العام وتعكير مزاج الشارع. والتحشيد السياسي والأيدلوجي مازالت تعمل ولم تغير رسالتها وتوجهاتها وأهدافها الإعلامية بعد”.

وتابع “إعلام المشاريع السياسية المرتبطة بالعنف والصراع، انتهى بمنح الثقة للسلطة الرئاسية الجديدة. والحكومة الوطنية الموحدة، مشروعنا السياسي الوطني اليوم. خطاب ولغة واعلام يجمع ولا يفرق. وتهيئة الظروف، وتوعية الناخب لمشروع الاستحقاق الانتخابي القادم. دمتم بخير وأمن وسلام”.