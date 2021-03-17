ليبيا الان

«قريفة»: على الحكومة و«الرئاسي» اتخاذ موقف حازم ضد قنوات تأجيج الرأي العام

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب موسى قريفة، الكاتب والسياسي السابق والأستاذ الجامعي، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد قنوات تأجيج الرأي العام.

وقال قريفة في منشور له، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “السيد رئيس المجلس الرئاسي. السيد رئيس الحكومة. هل من موقف وإجراء حازم؟”.

وأضاف “قنوات وخطاب مرحلة الاستقطاب الحاد والاحتراب، وتأجيج الرأي العام وتعكير مزاج الشارع. والتحشيد السياسي والأيدلوجي مازالت تعمل ولم تغير رسالتها وتوجهاتها وأهدافها الإعلامية بعد”.

وتابع “إعلام المشاريع السياسية المرتبطة بالعنف والصراع، انتهى بمنح الثقة للسلطة الرئاسية الجديدة. والحكومة الوطنية الموحدة، مشروعنا السياسي الوطني اليوم. خطاب ولغة واعلام يجمع ولا يفرق. وتهيئة الظروف، وتوعية الناخب لمشروع الاستحقاق الانتخابي القادم. دمتم بخير وأمن وسلام”.

الوسوم

«المنفي الحكومة الدبيبة المجلس الرئاسي قنوات الفتنة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك