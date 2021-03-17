غازيني: التحدي الأكبر أمام سلطة ليبيا الجديدة هو توحيد الجيش المنقسم

ليبيا- وصفت كبيرة المحللين بمجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني أداء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا اليمين الدستورية وتسلم أعضائها مهامهم بالخطوة تاريخية.

موقف غازيني جاء في تصريحات صحفية أدلت بها لوكالة أنباء “أسوشييتد برس” تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، وفيها بينت أن خطوة حصولهم على ثقة أعضاء متنافسين في مجلس النواب هائلة، مبينةً أن وقف إطلاق النار الأخير عزز عملية الحد من التدخلات الإقليمية في شؤون ليبيا.

وأضافت غازيني أن التحدي الأكبر الماثل أمام هذه السلطة هو إعادة توحيد الجيش المنقسم في وقت ما زال فيه وزير الدفاع غائبًا، مع إمكانية أن تأخذ قضية الميليشيات المسلحة وقتًا وجهدًا متضافرين لتحقيق هدف استئصال المقلق منها والمشجع على حالة الانقسام.

ترجمة المرصد – خاص

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