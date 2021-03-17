البكوش: الوضع الوبائي حرج ونوصي بالتقيد بإجراءات الوقاية

أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة جائحة كورونا خليفة البكوش إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا حرج، موصيا بالتقيد بالإجراءات الوقائية والتقليل من الحركة المجتمعية وارتداء الكمامة.

وقال البكوش في تصريحات صحفية الإثنين، إن عملية توريد التطعيمات الخاصة بكورونا أجلت نتيجة للضغط العالمي إلى 28 مارس الحالي وفق وعود مجموعة كوفاكس ومنظمة اليونيسيف.

وأشار إلى أن هناك احتكارا عالميا للقاح فيروس كورونا وأن أمريكا وأوروبا منعوا خروج اللقاح وسط اضطراب العالم كله، لافتا إلى إعطائهم الإذن لرئيس الحكومة باعتماد 6 أنواع من اللقاح وهي فايزر أسترازينيكا وموديرنا وجونسون آند جونسون واللقاح الروسي والصيني.

ونوه رئيس اللجنة إلى أن الاحتمال الأكبر هو وصول اللقاح عبر المصادر البديلة، وأشار إلى أن لجنة الوبائيات من خلال دراساتها لعدة أشهر أكدت أن معدل الإصابات لم يتغير بعد تسجيل إصابات بالسلالة المتحورة من الفيروس، وأن نسبة الإصابة للأطفال لا تختلف عن الفيروس الأول.

وأكد البكوش أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض على جاهزية تامة وأن الجهود مبذولة لوصول اللقاح في القريب العاجل، مضيفا أن نسبة الإقبال على التسجيل في المنظومة الوطنية للقاح جيد وأن التوزيع سيكون عادلا.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الإثنين 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، ووفاة أربع حالات، وبلغ عدد المتوفين من الفيروس منذ انتشاره في ليبيا 2406 حالة وفاة.