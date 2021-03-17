الشهوبي لـ صنع الله: داعمون لمؤسسة النفط لكونها الممول الأساسي للبلاد

ليبيا- التقى رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله في المقر الرئيسي للمؤسسة في العاصمة وزير مواصلات حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي.

بيان صحفي صادر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن لقاء صنع الله بالشهوبي الذي يشغل أيضًا منصب المسؤول عن الميزانية العامة بالحكومة شهد مناقشة خطط مؤسسة النفط للمحافظة على استدامة الإنتاج وزيادته بما يحقق مزيد من الدخل للدولة، ودعم اقتصادها، الذي عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية.

وشدد الشهوبي على تقديم كل الدعم للمؤسسة كونها الرافد الأساسي والممول الرئيس لاقتصاد البلاد والميزانية العامة التي يتم من خلالها إدارة كافة شؤون الدولة وتحريك العجلة الاقتصادية، فيما أكد صنع الله عدم ادخار أي جهد لتقوية اقتصاد ليبيا وتأمين وحفظ ثرواتها من أجل الأجيال القادمة لبناء الدولة.

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