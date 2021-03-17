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سيالة يسلم وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس للمنقوش

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شهد مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس الثلاثاء مراسم التسليم والاستلام لمهام الوزير والوزارة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية.

ووفقا لما ورد في المكتب الإعلامي للوزارة وتابعته صحيفة المرصد، فقد تم ذلك في أجواء تاريخية ومشهد حضاري، تجسيدًا لمبدأ التسليم السلمي للسلطة، وفي سابقة تاريخية من حيث تولي أول سيدة لمنصب وزير الخارجية، وهي نجلاء المنقوش التي خلفت محمد الطاهر سيالة الذي شغل المنصب منذ منتصف مارس عام 2016.

هذا وعقدت المنقوش برفقة سيالة اجتماعًا عقب إتمام مراسم الاستلام والتسليم حضره الوكلاء ومديرو الإدارات بالوزارة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • كتبت عن هذا الخبر في الموقع…ماكتبته هو : سيكون إنجاز و نجاح يسجل للوزيرة لو أستطاعت ترجيع الموفدين للعمل الدبلوماسي بدون وجه حق…كارثة سفاراتنا بالخارج كبيرة جدا…مئات من الموفدين غير مؤهلين ولا يملكون لغة او خبرة ولاعلاقة لهم بالعمل السياسي…تم ايفادهم لانهم محسوبين علي قادة عصابات وميليشيات وتم ايفادهم لجمع الدولار فقط…مهزلة مابعدها مهزلة…عدد دبلوماسيين ليبيا اكثر من عدد دبلوماسيين امريكا….وهذا كلام رسمي وليس مبالغة وانظروا الي عددهم في الدول المجاورة وسترون العجب …اللهم وفق كل مخلص يريج انقاذ ليبيا من نتائج هذه النكبة السودا النودا………..

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