الدبيبة يستقبل الرئيس التونسي في طرابلس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في طرابلس.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد وصل إلى طرابلس في أول زيارة من نوعها لرئيس تونسي إلى ليبيا منذ 2012. وكان في استقبال الرئيس التونسي في مطار معيتيقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء في الحكومة الليبية الجديدة وضباط بالجيش الليبي.

وتهدف الزيارة إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا بعد تسلم حكومة الوحدة الوطنية مقاليد السلطة في ليبيا بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس التونسي.