السفير الألماني: أخبار مشجعة رؤية الترحيب المبكر بالرئيس التونسي في طرابلس

أثنى أوليفر أوفتشا، السفير الألماني لدى ليبيا، على زيارة رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد إلى ليبيا اليوم الأربعاء,

وقال أوفيتشا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أخبار مشجعة لرؤية هذا الترحيب المبكر بالرئيس التونسي قيس سعيد من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في طرابلس”.

وأضاف؛ “تخيل حجم التوسع في التعاون الليبي التونسي في مجال التجارة والتدريب والسياحة، وستكون ألمانيا مستعدة لدعم مبادرات بين الأطراف الثلاثة”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، قد استقبل صباح اليوم الأربعاء بمطار معيتيقة بمدينة طرابلس رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حسبما أعلن المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وقبل وصول الرئيس التونسي إلى ليبيا، تم إجراء تجهيزات لمراسم الاستقبال في مطار معيتيقه بطرابلس، وكان ضمن وفد الاستقبال عدد من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية و السفير التونسي إلى المطار.