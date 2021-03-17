«الدبيية» يستقبل الرئيس التونسي خلال زيارته إلى ليبيا

استقبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس خلال زيارته الرسمية إلى ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، قد استقبل صباح اليوم الأربعاء بمطار معيتيقة بمدينة طرابلس رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حسبما أعلن المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، مغادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، تونس في اتجاه ليبيا ليؤدي زيارة رسمية.

وأوضح حساب رئاسة الجمهورية التونسية، على فيسبوك، في بيان، أنه لدى حلول قيس سعيد بمطار تونس قرطاج الدولي استعرض تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني”.

وتابع البيان؛ “وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، رئيس الحكومة هشام مشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم إلى جانب القائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي”، لافتًا إلى أنه “يرافق رئيس تونس خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى”.

وختم البيان، أنه “سيجري رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة محادثات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، يعقبها مؤتمر صحفي”.