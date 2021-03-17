بوالخطابية : بعد أكثر من 50 عام سيتحقق حلم كورنيش طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية إنه بعد أكثر من 50 عام من انتظار سكان طبرق لمشروع الكورنيش الذي كان حلم هاهو سيتحقق الأيام القادمة .

بوالخطابية أوضح – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السابقة عبد الله الثني وقع على إنشاء المشروع الذي باشرت فيه أحد الشركات المحلية .

وذكر أن طول الكورنيش يبلغ 1450 متر من مدخل الميناء إلى فندق دار السلام، وهو متكامل بالإنارة والتشجير والكراسي والمقاهي وكل مايحتاجه المواطن .

وأشار إلى أنه سيكون هنالك شاطئ رملي بطول 450 متر ، لافتًا أن مكتب المشروعات بالبلدية هو المشرف على هذا المشروع الهام.

وتابع أنه سيحاذي الكورنيش طريق الشراع وهو طريق مزدوج بطول 550 متر متكامل بالتشجير والإنارة وموقف للسيارات، منوهًا إلى أن المشروع سيرى النور قبل شهر رمضان المبارك ونطالب المواطنين بالمحافظة على هذا الإنجاز .