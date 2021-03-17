ليبيا – رأى الباحث في الشأن الليبي باسل ترجمان أن أمام السلطة الجديدة في ليبيا والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، تحديات كبيرة؛ كونها مضبوطة بوقت محدد وقصير.

الترجمان وفي حديث لبرنامج “LIVE” الذي بُثَّ عبر “218 NEWS” أمس الثلاثاء، أوضح أن ليبيا أمام مرحلة مفصلية من حيث القدرة على تجاوز الأزمات التي حدثت في السابق.

وأشار إلى أن أكبر القضايا الآن هي إيجاد حلول للمرتزقة وإخراجهم من ليبيا، معتبرًا بقاءهم على الأراضي الليبية سيكون العنوان الأول لتعثر الحكومة الجديدة.

واعتبر زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ليبيا والمقررة اليوم الأربعاء أنها رسالة محبة وأخوة وامتداد لعمق تاريخي بين شعبين يجمعهما تاريخ يمتد لآلاف السنين.

الترجمان أوضح أن هناك رؤية جديدة للرئيس سعيد، كون بلاده لم تتدخل في الشأن الليبي، مشيرًا إلى أن تونس وقفت مع أشقائها في ليبيا وليست معنية بالثروات الليبية وليست معنية بأن يكون لديها حصص فيها.