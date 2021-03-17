«الدبيبة» يستجيب لخريجي الهندسة ويعد بحل الأزمة  

“رأينا طيلة السنوات السابقة تعيين أشخاص ليسو ذوي كفاءات أو حتى مؤهلات علمية في قطاع النفط، بينما يبقى الخريج المتخصص بلا عمل لأنه لا يملك واسطة أو محسوبية”. بتلك الكلمات عبر المهندس باسم النمر، أحد الشباب الذين دخلوا في اعتصام منذ مدة طويلة “ضد الظلم والتهميش” الذي تعرضوا له خلال الفترة الماضية.

وقال النمر خلال حديثه لـ “سكاي نيوز”: “مطلبنا هو تعيين الخريجين من التخصصات الهندسية المختلفة في شركات قطاع النفط والحقول النفطية؛ لممارسة عملهم الذي هو صلب تخصصهم”.

وتابع؛ “تعرضنا لإجحاف طوال الفترة الماضية من القيادات داخل المؤسسة الوطنية للنفط، الذين تجاهلوا مطالبنا، خصوصا وأن من بينهم من لا يملك التأهيل العلمي للوظيفة التي بها، ويرون في الخريجين المتخصصين “خطرا على مقاعدهم” في المؤسسة والشركات التابعة لها”.

وختم موضحًا أن “قطاع النفط والغاز في ليبيا يعد هو الأهم على الإطلاق، إذ يعد المورد الرئيسي للدخل للبلاد، ولذا يحتاج للتطوير التقني والاقتصادي، وتحسين الإنتاج في موارده، والتقليل من تكاليف المصروفات التي لا يستفاد منها، وتهدر بطريقة غير صحيحة”.

«الدبيبة» ووعود بحل الأزمة

وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قد تعهد أمام ملتقى جنيف بإيجاد فرص عمل للشباب، وإبعادهم عن طريق حمل السلاح والانخراط في الميليشيات والمجموعات المسلحة.

وقال «الدبيبة» حينها :”لدينا مشروع مفصل ومدروس لاستيعاب الشباب” ليس فقط في أجهزة الشرطة والجيش، وإنما في بقية المجالات الأخرى.

والتقى «الدبيبة»، بعد نيل حكومته الثقة من البرلمان، ممثلي الخريجين بالأقسام المتعلقة بصناعة النفط والغاز في مدينة طبرق، شرقي ليبيا.

يواصل المهندس باسم النمر، قائلًا: “التقيت رئيس الحكومة في المرة الأولى يوم 19 فبراير الماضي، حين زار دبيبة طبرق، وعرض عليه مطالبه ورفاقه من أجل حصولهم على فرصة التعيين. وثم جاء اللقاء الثاني الإثنين، حين قدم إليها للمثول أمام مجلس النواب وحلف اليمين الدستورية”.

وأضاف؛ “وسألنا عن تخصصاتنا، فأجابناه بأننا خريجو هندسة نفط وهندسة كيميائية وهندسة جيولوجيا وموارد طبيعية، فأجابنا بأن يأخذ رقم مدير مكتبه للتواصل معه، على أن يحدث لقاء بعد ذلك مع وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة، محمد عون”، وعقب قائلا: “سيقوم الوزير بتعيينكم وخدمتكم جميعا”.