حويلي: يجب حسم ملف المناصب السيادية والبت فيه بأسرع وقت

ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي الموالي بشدة لتركيا إن ملف المناصب السيادية وحسمه والبت فيه هو مسؤولية مجلس النواب ومجلس الدولة.

حويلي أكد في تصريح لموقع “عربي21” القطري على ضرورة حسم هذا الملف في أسرع وقت ممكن، وأن يتم الإنجاز من قبل اللجنة المشتركة من المجلسين وسيؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي.

وأوضح أنه “بحسب خارطة الطريق المدعومة أمميًا، فقد تم تشكيل لجنة من المجلسين مهمتها فقط حسم الملف، وأنه بحسب تواصلنا مع هذه اللجنة وعرضها لمخرجات اجتماعاتها الأخيرة في المغرب، فإن الملف جاهز ونحاول فقط تحريكه الأيام القادمة”، كما صرح.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية