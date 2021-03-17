المنفي: لن ننسى وقفة الشعب التونسي معنا

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالرئيس التونسي قيس سعيد الذي يزور طرابلس اليوم الأربعاء، قائلا إن الشعب الليبي لن ينسى وقفة الشعب التونسي معه طوال الفترات الماضية.

ووصف المنفي زيارة قيس سعيد بالتاريخية، مؤكدا اعتزاز الشعب الليبي بها، والتي أتت بالتزامن مع تسليم السلطة في البلاد، وعلى أمل أن ينتهي هذا العام بإجراء انتخابات عامة، وذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي.

وأكد خصوصية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أهمية العمل على إعادة العلاقات المشتركة إلى سابق عهدها.

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