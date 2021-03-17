من طرابلس.. الرئيس التونسي: سنعيد نشاط الاتحاد المغاربي

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، تأكيده على دعمه الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال سعيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في طرابلس، :”نحن وليبيا شعب واحد وتاريخنا حافل بمظاهر الوحدة، وحان الوقت لتجاوز كل الخلافات مع ليبيا”، مؤكدا أن العلاقة بين ليبيا وتونس مميزة وأمن ليبيا من أمن تونس.

وأوضح سعيد، أنه ناقش مع الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي مختلف القضايا بين البلدين، والتنسيق بين بلدينا للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وشدد سعيد، على ضرورة العمل على إعادة نشاط الاتحاد المغاربي إلى سابق عهده.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد وصل إلى طرابلس في أول زيارة من نوعها لرئيس تونسي إلى ليبيا منذ 2012. وكان في استقبال الرئيس التونسي في مطار معيتيقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء في الحكومة الليبية الجديدة وضباط بالجيش الليبي.