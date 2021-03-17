وزارة الاقتصاد: نُجهّز خطة توفير “سلع رمضان”

اطلع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، رفقة وكيل الوزارة رجب خليل، ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، سير العمل بالوزارة، ووضع آلية عمل مناسبة.

وناقش المجتمعون المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ مهامها وسبل تذليلها والعمل على وضع خطة عمل وآلية ذات فاعلية وفق جدول زمني محدد.

من جهته، شدد “الحويج” على ضرورة تحديد الأولويات والتركيز على دعم الإدارات والمكاتب للاضطلاع بمهامها وتحقيق نتائج تلامس الحياة اليومية للمواطن.

وذكر أن الوزارة ستعمل على وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ فيما يخص توفر السلع بالسوق المحلي والسيطرة على الأسعار بحلول شهر رمضان، وذلك بالتعاون مع جهات ذات الاختصاص.

“الحويج”؛ أكد أن الوزارة ستتجه نحو تبني نظام يمكنها من تقليل المركزية ودعم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة؛ لما له من دور كبير في تنمية الموارد البشرية، ودعم الاقتصاد والصناعة المحلية.

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