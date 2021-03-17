إيطاليا: سنواصل تعاوننا مع «وزارة الدفاع الليبية» بموجب اتفاقية ديسمبر

أكد وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني، أن سلطات بلاده تعتزم مواصلة تعزيز تعاونها الفني العسكري مع وزارة الدفاع الليبية، مشيرا إلى الاتفاقية الفنية الموقعة بين الجانبين بهذا المجال في شهر ديسمبر الماضي.

وقال غويريني، خلال مذكرة صدرت عن وزارة الدفاع في روما حول مضمون اجتماعه في برلين مع نظيرته الألمانية أنيغريت كرامب-كارينباور: “إن إيطاليا ستركز بشكل خاص على المجالات الأساسية للتعاون العسكري والتأهيل والتدريب، فضلاً عن ضمان الدعم الذي تقدمه لأنشطة إزالة الألغام الإنسانية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ووصف الجانبان الايطالي والألماني عملية الاستقرار في ليبيا بـ«المهمة للغاية»، وعملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر دخول السلاح إليها بـ«المظهر العملي لالتزام الاتحاد الأوروبي تجاه البلاد».

وأعرب غويريني وكرامب، عن ارتياحهما لتنصيب حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.