الزايدي: نتمنى أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويحيل مخالفات السراج ورجاله إلى المحكمة الدولية

ليبيا – استبعد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي خضوع رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته فائزالسراج ورجاله للمحاكمة داخل ليبيا.

الزايدي وفي تصريحات لصحيفة “الرؤية” الإخبارية أفاد بأن إحصائيات البنك المركزي الليبي تقول: إن نظام معمر القذافي السابق، أنفق نحو 400 مليار دينار، في الفترة من 1970 إلى 2010، والمفارقة أن حكومة الوفاق أنفقت في أقل من 4 سنوات نحو 340 مليارًا، وهو ما يوضح الفارق الرهيب، مؤكدًا وجود تجاوزات وفساد مالي كبير.

وأضاف: “الميليشيات استفادت من هذه الأموال المهولة، وفي حال إخضاع السراج للمحاكمة داخل ليبيا، يمكن للميليشيات أن تفاقم الأوضاع الأمنية، ولا توجد قوة حاليًا على الأراضي الليبية، يمكنها محاكمة هؤلاء، رغم حالة التفاؤل بحكومة الوحدة الوطنية”.

الزايدي أشار إلى أن ليبيا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة منذ 2011 وأي شيء يتعلق بالمال الليبي، هو مسؤولية الأمم المتحدة، مختتمًا: “نتمنى أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته، ويحيل هذه المخالفات إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية