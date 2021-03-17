المهداوي: النجاح في فتح الطريق الساحلي يثبت الرغبة في إخراج المرتزقة

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهداوي إن الأطراف الليبية قدمت تنازلات كبيرة، حرصًا على إنجاح التسوية السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن تسلم السلطة التنفيذية الجديدة السلطة يؤكد وجود تنازلات لإنجاح التسوية.

المهداوي أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأربعاء أن اهتمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية بعمل اللجنة العسكرية الليبية، وهو ما دفعه لحضور جانب من اجتماعاتها بعد الانتهاء من أداء القسم القانونية أمام مجلس النواب، لافتًا إلى وجود حرص على فتح الطريق الساحلي وتبادل الأسرى قبيل شهر رمضان.

ونوه إلى أن الدبيبة يريد أن يقدم صورة جيدة لحكومة الوحدة الوطنية وقدرتها على إدارة الملفات المهمة، وعلى رأسها ملف وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب الليبي.

المهداوي رأى أن النجاح في فتح الطريق الساحلي يمثل بادرة حسن النية بين الأطراف الليبية المتصارعة، ويثبت رغبة جميع الأطراف في سحب القوات المقاتلة وإخراج المرتزقة وإنهاء المظاهر المسلحة في تلك المنطقة، فضلًا عن تخفيف معاناة الليبيين وسهولة نقل البضائع في ظل المعاناة المعيشية الراهنة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية