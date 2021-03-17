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الصلابي: يجب القطع مع الأجسام السياسية الهزيلة التي فشلت في توحيد الليبيين

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد القيادي فى جماعة الإخوان المسلمين الليبية وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة علي الصلابي المدرج على قوائم الإرهاب العربية أن ليبيا فتحت صفحة جديدة مع تسلم حكومة الوحدة الوطنية لمهامها اليوم رسميًا، لتأسيس دولتها الديمقراطية بمؤسساتها الشرعية المنتخبة.

الصلابي وفي تصريح لموقع عربي “21” القطري أمس الثلاثاء، أوضح أن المهمة الأساسية التي جاءت لأجلها حكومة عبد الحميد دبيبة هي الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية والرئاسية، من أجل أن يختار الليبيون ممثليهم لإدارة شأنهم العام.

وقال: “لا شك أن ما تم التوصل إليه من توافق بين غالبية ممثلي الشعب الليبي على حكومة الوحدة الوطنية وإنهاء مرحلة الاقتتال الداخلي يمثل إنجازًا في حد ذاته، لكنه إنجاز مشروط بإنهاء الحكومة لمهمتها، وهي التوصل إلى إجراء الانتخابات في موعدها”.

وأشار الصلابي إلى أن أمام حكومة دبيبة فرصة تاريخية لجمع كلمة الليبيين وتوحيد صفوفهم، وصولًا إلى الانتخابات التشريعية، لا سيما أنها تحظى بقبول إقليمي ودولي منقطع النظير.

وأضاف: “بالتأكيد الليبيون ينتظرون من حكومة دبيبة بالإضافة لمهمة الانتخابات الرئيسية التي جاءت من أجلها، إدارة الشؤون اليومية لهم، والتصدي لمعركة جائحة كورونا التي ما زال تعصف بمختلف دول العالم، وأيضًا مواجهة التحديات المعيشية، وتأمين حياة الناس”.

ولفت الصلابي إلى أن المدة الزمنية القصيرة لحكومة الوحدة الوطنية تفترض منها ليس فقط التركيز قدر المستطاع على الأولويات الرئيسية التي من أجلها جاءت، وإنما أيضًا إعادة رسم صورة ليبيا إقليمياً ودوليًا بما يحفظ سيادتها ويهيئ المناخ لولادة كيان سياسي ديمقراطي حقيقي.

وأضاف: “طبعًا لا يمكن أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية المجمع عليها حتى الآن بمهماتها من دون إسناد سياسي وشعبي من مختلف القوى السياسية والقبلية في ليبيا، ومن دون مساعدة إقليمية ودولية تقوم على أساس احترام السيادة الليبية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية”.

وتابع: “هناك مهمة جليلة وذات أولوية مطلقة، وتتعلق بالمصالحة الوطنية الشاملة، وتهيئة الظروف لها بالتعاون مع المجلس الرئاسي وأعضائه”.

الصلابي دعا كل الليبيين إلى الانصراف إلى العمل الجاد من أجل استعادة روح التضامن الوطني والإخاء بما يخدم آية الاستخلاف التي حبا الله بها الإنسان وميزه بها عن غيره من مخلوقاته، والقطع مع الأجسام السياسية الهزيلة التي فشلت في توحيد الليبيين وحفظ أمنهم واستقرارهم، وفق تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اى نعمة ياابوجهل للاستخلاف فى الارض قال تعالى :-
    إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72)
    وكنت اصف احد الملحدين بانه كالانعام او اضل سييلا .فرد على الم يقل قرآنكم لقد كرمنا بنى ادم . فقلت له كان هذا فى بداية الخلق عندما خلقه الله وادخله الجنة وحذره من ابليس اللعين ولكنه عصى الله عز وجل واختار الشقاء فى للدنيا وقلت له قال تعالى لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم ثم رددنه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلم اجر غير ممنون .. والحمد لله انتم ايها الخرفان من الذين ردوا اسفل سافلين فاعمالكم شيطانية وصفة المؤمن لا تنطبق عليكم فالمؤمن من أمنه الناس وحتى من المؤمنين من قال الله لهم .كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون .

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  • ياابوجهل الاستخلاف فى الارض ليس نعمة بل ابتلاء من الله عز وجل نعمة للمتقين ونقمة على الفجار امثالكم من الاتحاد العالمى لعملاء المسلمين لبنى صهيون وقطرائيل قال تعالى :-
    وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (165)
    القول في تأويل قوله : وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
    قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته: والله الذي جعلكم، أيها الناس، (خلائفَ الأرض)، بأن أهلك مَنْ كان قبلكم من القرون والأمم الخالية, واستخلفكم، فجعلكم خلائف منهم في الأرض, تخلفونهم فيها, وتعمرُونها بعدَهم .

    رد