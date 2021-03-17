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المشري لـ السفير التركي: نأمل أن تشهد العلاقات الليبية التركية مزيدًا من التطوّر

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء بالسفير التركي الجديد لدى الرئاسي “كنعان يلماز”.

حيث استهلّ اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس بترحيب المشري بالسفير التركي الجديد لدى ليبيا، معربًا عن أمله أن تشهد العلاقات الليبية التركية مزيدًا من التطوّر والنّماء بما يخدم المصالح المشتَركة للشعبين الشقيقين.

وتمحور اللقاء حول المستجدات الأخيرة التي تشهدها البلاد وخصوصًا المتعلقة بالأوضاع السياسية، وما تخمض عنه لقاء جنيف.

من جهته أعرب السفير التركي عن ارتياحه لنيل الحكومة الجديدة الثقةَ التي بدورها ستجسّم السيرَ على درب الاستقرار السياسي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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