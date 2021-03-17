«مكافحة الأمراض»: 1054 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 1155 شخصا ووفاة 16 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (355).

واستلم المركز عدد (5527) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1648) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1570) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (449) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (158) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (222) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (378) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (114) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (207) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (186) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (31) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (6) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (59) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (95) عينة، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (22) عينة، المختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (142) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (152) عينة، المختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (72) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (4473) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (1054) عينة موجبة لفيروس كورونا (791 جديدة + 263 مخالطة)، بينما بلغت نسبة الحالات الموجبة (19 %).

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 310 حالة جديدة

عدد 47 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 23 حالة جديدة

عدد 85 حالة مخالطة

3.القره بوللي

عدد 9 حالة جديدة

4.السواني بن ادم

عدد 6 حالة جديدة

5.الشقيقة

عدد 1 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 29 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

8.ظاهر الجبل

عدد 6 حالة جديدة

9.العجيلات

عدد 2 حالة جديدة

10.غدامس

عدد 17 حالة جديدة

11.العواته

عدد 2 حالة جديدة

12.نالوت

عدد 20 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

13.الماية

عدد 20 حالة جديدة

14.بني وليد

عدد 39 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

15.العربان

عدد 1 حالة جديدة

16.جنزور

عدد 8 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

17.الزاوية الغرب

عدد 21 حالة جديدة

18.مزدة

عدد 1 حالة جديدة

19.اسبيعة

عدد 4 حالة جديدة

20.قصر بن غشير

عدد 10 حالة جديدة

21.الزاوية المركز

عدد 9 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

22.الزنتان

عدد 19 حالة جديدة

23.الكفرة

عدد 5 حالة جديدة

24.سوق الخميس امسيحل

عدد 2 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

25.السائح

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

26.سبها

عدد 20 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

27.البوانيس

عدد 12 حالة جديدة

28.الرحيبات

عدد 3 حالة جديدة

29.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

30.صرمان

عدد 10 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

31.الشاطئ

عدد 41 حالة جديدة

32.درج

عدد 3 حالة جديدة

33.درنة

عدد 4 حالة جديدة

34.طبرق

عدد 3 حالة جديدة

35.اجدابيا

عدد 11 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

36.الرجبان

عدد 7 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

37.خليج السدرة

عدد 3 حالة جديدة

38.كاباو

عدد 25 حالة جديدة

39.ترهونة

عدد 9 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

40.غريان

عدد 46 حالة جديدة

عدد 25 حالة مخالطة

41.صبراته

عدد 6 حالة جديدة

42.سرت

عدد 5 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

43.العامرية

عدد 4 حالة جديدة

44.زواره

عدد 3 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 1155 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 751 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في مسلاته

3.عدد 4 حالات في اجدابيا

4.عدد 86 حالة في مصراته

5.عدد 62 حالة في صرمان

6.عدد 28 حالة في اسبيعة

7.عدد 5 حالات في غريان

8.عدد 179 حالة في سبها

9.عدد 32 حالة في الزاوية المركز

10.عدد 6 حالات في غدامس

تفاصيــــــل الــــ ( 16 ) حالات الوفاة

1.عدد 1 حالة في صرمان

2.عدد 1 حالة في سرت

3.عدد 1 حالة في بني وليد

4.عدد 2 حالة في زواره

5.عدد 1 حالة في زليتن

6.عدد 1 حالة في درج

7.عدد 2 حالة في زلطن

8.عدد 4 حالات في سبها

9.عدد 2 حالة في الشاطئ

10.عدد 1 حالة في الجفرة

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 148175

2.الحالات النشطة : 10830

3.المتعافين : 134923

4.الٍوفيات : 2422