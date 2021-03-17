أبوسليم | ” دعم الإستقرار ” يستنفر بعد خطف شقيق ” غنيوة ” على يد ” الشنابو “

ليبيا – تشهد مقرات ” جهاز دعم الإستقرار ” في منطقة أبوسليم احتقانًا وتحشيدًا عقب ساعات من خطف فتحي الككلي شقيق عبدالغني ( غنيوة ) آمر الجهاز وقد شوهدت سيارات الجهاز وهي تتجمع في المقر وبجواره .

وبحسب مصادر من طرابلس فقد خُطف فتحي الككلي يوم أمس في منطقة أبوسليم على يد أيمن الككلي الملقب ” شنابو ” وهو أحد القادة الميدانيين المنشقين عن ” غنيوة ” عندما كان رئيسًا لجهاز الأمن المركزي بسبب خلافات قديمة تعود لسنة 2018 .

وأضافت المصادر ذاتها لـ المرصد بأن شقيق غنيوة قد أقتيد الى ككلة بعد خطفه على يد ” الشنابو ” كردة فعل على خطف عناصر ” غنيوة ” لعمه وقتل أحد اصدقائه ، فيما تجري مفاوضات لإطلاق سراحه من جهة ، وتجهيزات للصعود إلى الجبل لـ ” تحريره ” من جهة أخرى .

يذكر أن ” الشنابو ” كان عضوًا في كتيبة 301 بقيادة عبدالسلام زوبي ثم انضم لكتيبة 166 بقيادة محمد الحصان وقد قاتل تحت رايتها في حرب طرابلس سنة 2019 ليعود بعدها الى ككلة مجددًا .

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية