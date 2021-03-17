نائبة السفير الهولندي تعرب لـ«السايح» عن استعداد بلادها دعم الانتخابات الليبية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الأربعاء، نائبة سفير هولندا لدى ليبيا، مونيك كوزليوس، والوفد المرافق لها، بحضور عضويّ مجلس المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، وأبو بكر مردة، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “اللقاء انعقد بديوان مجلس المفوضية، وبحث خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقبل والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي”.

وأضاف البيان “أعربت كوزليوس عن استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري في المجال الانتخابي وتوظيف تجربة بلادها العريقة في مجال القانون والانتخابات، لدعم المفوضية في هذا الاستحقاق الوطني الذي أجمع عليه الليبيون كسبيل للاستقرار والتقدم والسلم المجتمعي”.

ورافق عضوا مجلس المفوضية، الشعاب ومردة، السفيرة والوفد المرافق لها في جولة تفقدية لمقر المفوضية للاطلاع على تجهيزاته ومرافقه ومستوى التحضيرات في البنية التحتية التي تضمن توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق المعايير المتعارف عليها دوليا.