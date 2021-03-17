اكتشاف إصابات بفيروس بكورونا المتحور نوع سلالة جنوب افريقيا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمصراته، قام بدراسة عدد (32) عينة موجبة لفيروس كورونا المستجد باستخدام مشغلات (PCR) خاصة تعمل على تحديد السلالات المتحورة لفيروس كورونا (COVID-19) تم الحصول عليها بالتواصل مع وزارة الصحة التركية.

وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن النتائج كشفت وجود عدد (2) عينة مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع السلالة الإنجليزية (UK Strain – SARS-CoV-2 /B.1.1.7)، وعدد (15) عينة مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع سلالة جنوب إفريقيا (South African Strain – SARS-CoV-2 /B.1.351)، لافتا إلى أن هذا بدوره يؤكد سعة انتشار السلالة الإنجليزية ويؤكد لأول مرة انتشار سلالة جنوب إفريقيا المتحورة في ليبيا.

وقال المركز في بيانه، :إن اكتشاف وجود هذه الأنواع المتحورة في ليبيا قد يفسر ما يحدث حالياً من سرعة انتشار هذا الوباء وتفاقم الوضع الوبائي بصورة خطيرة، وربما يكون السبب في ارتفاع أعداد الحالات المصحوبة بمضاعفات خطيرة أدت إلى زيادة في ارتفاع نسبة الوفيات في الأسابيع الأخيرة”.