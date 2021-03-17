جهاز PCR جديد يصل إلى مركز مكافحة الأمراض في الجفرة

حصل مركز مكافحة الأمراض ببلدية الجفرة على جهاز PCR للكشف المبكر عن الإصابات بفيروس “كورونا المستجد”.

وتم وضع الجهاز في مقر المركز في مدينة هون، وهو مُخصّصٌ لتحليل المسحة الأنفية الخاصة بفيروس “كورونا”.

وقالت أخصائية عدوى المستشفيات الدكتورة حليمة الصادق: الجهاز الجديد استخدم في اليومين الماضيين، حيث تم أخذ 31 مسحة أنفية من أسرتين مخالطتين، وأظهرت نتائج المسحات إصابة 22 مقابل تسع حالات سلبية فقط.

وأكدّت الطبيبة التزام أفراد الأسرتيْن بالحجر الصحي المنزلي، وتقديم العناية لأفرادهما حتى يتعافوا من المرض.

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